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Освободили территорию больше Житомира: как прошла операция «Вивальди» ВСУ

  • 16.09.2026, 9:15
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Освободили территорию больше Житомира: как прошла операция «Вивальди» ВСУ

Куча «металлолома» от российских потерь дошла бы до крыши пятиэтажки.

Под Лиманом 3-й армейский корпус ВСУ провел операцию «Вивальди», благодаря которой очистил от инфильтрации 85 кв. км территории, говорится в отчете подразделения. На видео с кадрами операции — совместная работа штурмовиков и дронов различных типов. Среди прочего, бойцы перерезали логистику российской армии и добирались до цистерн с топливом вплоть до Воронежа. Как прошла операция «Вивальди», которая «перерезала» почти 10-километровое проникновение ВС РФ?

Благодаря действиям 3-го армейского корпуса ВСУ на Лиманском направлении освободили от россиян территорию, площадь которой превышает площадь Житомира и почти равна площади Чернигова, говорится в итоговом сводке подразделения. Двухминутный видеоотчет вечером 15 сентября появился в Telegram-канале армейского корпуса.

Выяснилось, что российские солдаты поодиночке и небольшими группами проникли на подконтрольную Украине территорию в Донецкой области и дошли до населенных пунктов, расположенных в 8-10 км от линии боевых действий. Такое проникновение называют «флаговтыком», поскольку всё, что могут оккупанты в такой ситуации, — это помахать флагом РФ, а затем в тылу мешать украинским подразделениям. Благодаря комплексной операции создали плацдарм для дальнейшего наступления Сил обороны, подводится итог в отчете 3-го АК.

Военные сообщили о восстановлении контроля над населенными пунктами Новоселовка, Александровка (около Лимана), Яровой и окрестностями Коровьего Яра: это 75 кв. км. Кроме того, восстановлен контроль над Средним: это еще 10 кв. км, то есть в сумме получилось 85 кв. км. Российские солдаты проникли в «серую зону», и чтобы их выбить, создали объединенный штаб на тактическом уровне, который координировал работу специальных и разведывательных подразделений. Помимо обнаружения и обезвреживания противника, наносили удары вглубь по логистике. Удары были настолько эффективны, что «россияне были вынуждены выносить критически важные звенья снабжения всё дальше в тыл, спасаясь от наших ударов».

Потери ВС РФ после операции «Вивальди» ВСУ — 1500 солдат, 13 тысяч дронов, 120 орудий, три танка и сотни единиц военной техники. В отчете потерянную россиянами технику сравнили с высотой здания: куча «металлолома» дошла бы до крыши пятиэтажки.

Операция «Вивальди» — что происходит в Донецкой области под Лиманом

На карте аналитического проекта DeepState можно увидеть некоторые детали операции «Вивальди». Прежде всего, на карте не была обозначена зона инфильтрации, которая простиралась до Коровьего Яра и Александровки на расстояние 8-10 км от красной зоны и линии боевых действий. По состоянию на 15 сентября аналитики показали, что удалось освободить 12 кв. км в районе сел Среднее и Шандриголово: ширина 10 км, глубина 2 км.

Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий подтвердил операцию «Вивальди», в ходе которой зачистили территории и освобождено около 10 кв. км. Командир также заявил, что это лишь первая часть операции, а на самом деле их будет четыре.

«Но наша операция называется «Вивальди». А у Вивальди, как известно, четыре сезона. И это — лишь первый из них», — сказал он.

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