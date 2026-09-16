США раскрыли российскую разведывательную сеть, готовившую убийства и диверсии по всему миру

США раскрыли российскую разведывательную сеть, готовившую убийства и диверсии по всему миру6
- 16.09.2026, 9:40
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Опубликовано обвинительное заключение Минюста с конкретными фамилиями.
Минюст США сообщил, что группе россиян предъявлены обвинения в подготовке покушений и проведении диверсий «по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах», по заданию российских спецслужб,
Как говорится в обвинительном заключении, сеть действовала по меньшей мере с 2024 года и фокусировалась на российских диссидентах и перебежчиках, а также на странах, которые РФ считает союзниками Украины.
В последнее время ее участники пытались завербовать нескольких человек и в Соединенных Штатах для осуществления слежки и убийств на территории страны.
Среди обвиняемых 63-летний бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев, известный как «полковник Юрий», участвовавший в вербовке лиц для совершения убийств предполагаемых российских диссидентов; его сын Кирилл Храмеев, 27 лет, офицер Федеральной службы безопасности России; гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути, 35 лет, «влиятельный член кубинской диаспоры, проживающий в России, координировавший нападения от имени сети». А также кубинец Яидель Дельгадо Суарес, известный как «Викинг», вербовал или пытался вербовать нескольких человек в Соединенных Штатах; и гражданин Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро, который участвовал в вербовке лиц для слежки и попытки убийства видного российского диссидента, проживающего в США.
В прошлом году, как утверждается в обвинительном заключении, участники сети завербовали гражданина США сначала для слежки, а потом и убийства проживающего в Литве российского оппозиционера.
Сеть также, предположительно, вербовала других лиц для совершения диверсий в Европе. По данным Минюста, Оэмис Ромагоза Дуррути в июне 2024 года координировал нападение в Чехии, а в сентябре 2024 года — в Литве.
«Юрий Храмеев, Кирилл Храмеев, Оэмис Ромагоса Дуррути, Яидель Дельгадо Суарес и Анхель Эдуардо Кастро обвиняются в участии в заговоре с целью финансирования терроризма, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Юрий Храмеев, Суарес и Кастро также обвиняются в участии в заговоре с целью совершения заказного убийства, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Минюста.