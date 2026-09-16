закрыть
16 сентября 2026, среда, 8:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Докшицком районе погибла 22‑летняя модель из Санкт-Петербурга

  • 16.09.2026, 8:28
В Докшицком районе погибла 22‑летняя модель из Санкт-Петербурга
Элина Михайлова

Встречный автомобиль врезался в Kia, в котором она ехала с друзьями.

Жизнь россиянки Элины Михайловой трагически оборвалась 31 августа возле деревни Кальник в Докшицком районе, когда встречный автомобиль врезался в Kia, в котором она ехала с друзьями, сообщает «Зеркало».

В официальных сводках ДТП описано кратко: около 14.30 на 113‑м километре трассы Минск — Витебск 51‑летний водитель Ford Galaxy выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.

В результате лобового столкновения Элина оказалась заблокирована в автомобиле вместе с водителем. Доставали их спасатели.

Всех пострадавших в ДТП отправили в больницы. У водителя диагностировали многочисленные травмы и переломы. Одна пассажирка была в тяжелом состоянии. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сломанные ребра, множественные переломы таза и ног. Еще один пассажир после оказания помощи смог самостоятельно вернуться на родину в Россию. Элина же погибла на месте — ее уже похоронили в Санкт-Петербурге.

Еще в школьные годы девушка активно занималась моделингом. В ее анкете указано, что Элина окончила художественную школу, занималась в театральном коллективе, училась современным танцам. Уже в школьные годы Элина Михайлова работала как профессиональная модель — участвовала в показах российских и европейских брендов, снималась в рекламе.

Она участвовала в показах сетевых европейских и российских брендов. В 2017 году девушка дефилировала по подиуму на Детской неделе моды в Крыму CrimeanFashion Kids Week.

После школы Михайлова поступила в Российский государственный педагогический университет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Москве боятся
В Москве боятся Леонид Невзлин
Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук