В Докшицком районе погибла 22‑летняя модель из Санкт-Петербурга 16.09.2026, 8:28

Элина Михайлова

Встречный автомобиль врезался в Kia, в котором она ехала с друзьями.

Жизнь россиянки Элины Михайловой трагически оборвалась 31 августа возле деревни Кальник в Докшицком районе, когда встречный автомобиль врезался в Kia, в котором она ехала с друзьями, сообщает «Зеркало».

В официальных сводках ДТП описано кратко: около 14.30 на 113‑м километре трассы Минск — Витебск 51‑летний водитель Ford Galaxy выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia.

В результате лобового столкновения Элина оказалась заблокирована в автомобиле вместе с водителем. Доставали их спасатели.

Всех пострадавших в ДТП отправили в больницы. У водителя диагностировали многочисленные травмы и переломы. Одна пассажирка была в тяжелом состоянии. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сломанные ребра, множественные переломы таза и ног. Еще один пассажир после оказания помощи смог самостоятельно вернуться на родину в Россию. Элина же погибла на месте — ее уже похоронили в Санкт-Петербурге.

Еще в школьные годы девушка активно занималась моделингом. В ее анкете указано, что Элина окончила художественную школу, занималась в театральном коллективе, училась современным танцам. Уже в школьные годы Элина Михайлова работала как профессиональная модель — участвовала в показах российских и европейских брендов, снималась в рекламе.

Она участвовала в показах сетевых европейских и российских брендов. В 2017 году девушка дефилировала по подиуму на Детской неделе моды в Крыму CrimeanFashion Kids Week.

После школы Михайлова поступила в Российский государственный педагогический университет.

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