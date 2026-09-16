«Кто его тянул за язык?» 19 16.09.2026, 8:58

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Ангелина с мужем Станиславом

Многодетная белоруска «поймала» Лукашенко.

Минчанка родила тройню и напомнила правителю Беларуси его же слова: «родите трех – просите что хотите». Многодетная мать попросила квартиру и надеется, что обещание будет исполнено.

Обращение вызвало большой резонанс в соцсетях. При этом в комментариях мнения разделись. Одни считают, что «слово надо держать», тем более родить троих детей – это действительно подвиг.

Другие возмущаются. Как правило, это люди, которые также имеют трое и более детей, однако не получили льготного жилья. Чем мы хуже, задаются вопросом такие родители и называют обращение минчанки «наглостью».

– Ну почему же наглость? Раз Лукашенко сказал, по крайней мере, просить женщина имеет право. Кто его тянул за язык? – рассуждает руководитель проекта Petitions.pro Владимир Ковалкин. – Лукашенко сам создал патерналистское государство и вместе со своей пропагандой продвигает этот образ.

Но вообще сама ситуация, когда у человека остался единственный вариант для решения проблемы – обращение в Тик-Ток, конечно, ненормальная.

Нормально – это когда в стране есть и адекватная ипотека, и поддержка государства.

Тут важно понимать, что с рождением уже второго ребенка в Беларуси сильно возрастает риск «детской бедности». А третий ребенок – это почти гарантированная «детская бедность» для семьи.

Я не говорю про нищету, когда есть нечего. Детская бедность – это состояние, когда удовлетворяются только базовые потребности, то есть поел-оделся – и все.

На все остальное – развитие, обучение, отдых, оздоровление, спорт – у родителей нет ни денег, ни времени. И риск такой «детской бедности» высок именно в многодетных семьях.

Но с этой «детской бедностью» имеет смысл бороться. Тут речь даже не про поддержку родителей, а прямо про поддержку детей, так как они не виноваты, что родились в многодетной семье.

– А как можно бороться с «детской бедностью»?

– Чаще всего для таких семей предусмотрены льготы и дотации на разных уровнях: льготная ипотека, пособия, дотации на кружки и секции, первоочередные места в детских садах и школах и пр.

Чтобы родители могли без проблем и очередей отправить детей в садик-школу, а сами занялись работой и что-то зарабатывали, в нормальном государстве поддержка идет с разных сторон.

Если невозможно всем раздать квартиры, пусть бы арендное жилье всем давали, которое соответствует размеру семьи, за очень низкую оплату. Это тоже вариант.

Но решать проблемы через Тик-Ток – точно не нормально.

– Получается, Лукашенко попал в ловушку своих обещаний. Как он может поступить?

– Ситуация для него противоречивая. С одной стороны, на этом можно устроить хороший пиар: взять и обеспечить эту семью квартирой.

Но тогда появится другая проблема – все остальные тоже так захотят и начнут записывать обращения.

Возможно, сделать вид, что не расслышал, не дошло обращение, будет сложно при такой огласке. Поэтому не исключено, что перекинет решение проблемы на местный исполком.

Может, поручит найти хотя бы арендное жилье, чтобы тема улеглась. Потому что очевидно, если просто так удовлетворят просьбу этой семьи, это создаст прецедент. А на всех квартир не хватит.

— Почему это обращение вызвало такой сильный резонанс?

— Во-первых, потому что женщина буквально за язык поймала правителя. Во-вторых, она затронула извечную тему многодетных и тех, кто против. Этот спор существует много лет в нашем обществе.

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