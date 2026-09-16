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Минские кардиологи провели уникальную операцию на сердце

  • 16.09.2026, 8:18
Минские кардиологи провели уникальную операцию на сердце
Фото: РНПЦ «Кардиология»

67-летней пациентке вставили новый клапан внутрь старого протеза.

Врачи минского РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси вставили новый клапан сердца 67-летней женщине внутрь старого протеза, установленного много лет назад. Об этом рассказали в медцентре.

Еще в 1984 году женщине сделали операцию на сердце в Москве и поставили специальные поддерживающие кольца на два клапана сердца — митральный и трикуспидальный.

Прошло больше 40 лет, и одно из колец — на трикуспидальном клапане — вышло из строя. Из-за этого сердце перестало нормально перекачивать кровь, у женщины развилась тяжелая сердечная недостаточность и сильно поднялось давление в легочной артерии.

Из-за крайне высокого риска повторного кардиохирургического вмешательства (коморбидность, высокое давление в легочной артерии) коррекцию клапанной патологии сделали рентгеноэндоваскулярным методом — то есть через тонкий прокол в сосуде, без полостной операции и вскрытия грудной клетки.

Фото: РНПЦ «Кардиология»
Фото: РНПЦ «Кардиология»
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