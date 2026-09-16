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Z-пропагандист раскрыл неприятную для Путина правду

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  • 16.09.2026, 7:55
  • 2,008
Z-пропагандист раскрыл неприятную для Путина правду

Генералы РФ дурачат главу Кремля.

Российский пропагандист, полковник Виктор Баранец заявил, что генералы водят за нос главу Кремля Владимира Путина. Об этом он сообщил в эфире пропагандистского радио «Комсомольская правда», передает Dialog.UA.

Слушатель дозвонился в эфир и поинтересовался у Баранца, почему украинский город Лиман, который Путин публично объявил захваченным, находится под контролем Украины.

Пропагандист ответил честно — ложь в российской армии является частью системы.

«Вы знаете, брехня командиров в докладах, которые идут наверх, к сожалению, уже становится системой. Начинаем вспоминать Купянск. Позорный случай. Наверх до самого Кремля доложили — взят. Потом немножко сглаживать начали, лапшичку нам вешать, что «в основном под контролем». А потом сказали, что мы «отошли на заранее подготовленные позиции». Вранье есть вранье! (…) Ведь уже прозвучало, что Лиман взят. А теперь нам говорят «там ожесточенные бои»… Да, Лиман не под нашим контролем», — отметил пропагандист.

Он требует жестких решений от одураченного Путина на эти инциденты. «Директор страны должен очень громко сказать командованию, чтобы перестали его дурачить! Потому что это позор. Думаю, у Владимира Владимировича хватит сил, если такое еще раз произойдет, пошерстить немножко вот этих вот людей, которые авансом докладывают в Кремль, что населенный пункт взят. Это позор! Это, конечно, позор», — пожаловался Баранец.

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