Россияне ударили дроном по рейсовому автобусу под Никополем

Россияне ударили дроном по рейсовому автобусу под Никополем2
- 16.09.2026, 10:08
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Погибли пять человек, еще как минимум семеро ранены.
Пятеро человек погибли, по меньшей мере семеро ранены в результате российского удара по рейсовому автобусу в Никопольском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.
«Россияне поразили автобус беспилотником. Пятеро человек погибли на месте. Семь раненых сейчас находятся под наблюдением врачей», – уточнил он.
Российские оккупанты широко используют тактику ударов по гражданским автобусам и частным транспортным средствам. Так, в Херсоне 20 мая прошлого года российские военные ударили беспилотником по маршрутному автобусу. По данным Херсонской областной прокуратуры, в автобусе находились пассажиры, пятеро из них получили ранения.
Никопольщина остается одним из районов Днепропетровской области, регулярно страдает от российских обстрелов и атак беспилотниками.
Особенно тяжелым был апрель этого года. Так, 4 апреля российские войска атаковали Никополь FPV-дронами: погибли пять человек, еще 19 были ранены. По данным Днепропетровской ОВА, повреждения получили торговые павильоны и магазин.