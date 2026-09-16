Bloomberg раскрыл слабое место России в гонке ИИ 2 16.09.2026, 11:08

Москва упирается в дефицит мощных чипов и вычислительных ресурсов.

Россия активно внедряет искусственный интеллект, но ее возможности в этой сфере сильно уступают амбициям Кремля. Москва научилась использовать ИИ для войны, слежки и пропаганды, однако создать собственные передовые модели ей будет крайне сложно, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Российские компании развивают большие языковые модели Alice от «Яндекса» и GigaChat от Сбербанка. Однако за пределами страны они почти не используются. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, Россия заметно отстает от США и Китая.

Прикладные технологии Москва внедряет куда активнее. ИИ используется для автоматической цензуры, распознавания лиц, работы пропагандистских ботов и управления ударными дронами в войне против Украины.

Главная проблема России — не отсутствие амбиций, а нехватка вычислительных мощностей и современных компонентов. Санкции затруднили доступ к ускорителям Nvidia, а значительная часть инвестиций и специалистов была перенаправлена в военно-промышленный комплекс.

«Россия вряд ли сможет создать модели фронтира», — пишут авторы Bloomberg.

Вместо этого Москва все чаще обращается к китайским и западным моделям с открытыми весами. При этом российская армия получает собственные уникальные массивы данных благодаря войне против Украины. Они могут помочь улучшать военные системы, но не решают проблему нехватки мощных чипов и инфраструктуры.

Политику Кремля в области ИИ все сильнее определяют силовые структуры, прежде всего ФСБ. Вместо экономического развития на первый план вышли контроль и безопасность.

«ИИ может стать мощным инструментом для достижения целей Путина, но этого недостаточно для реализации его великодержавных амбиций», — отмечает Bloomberg.

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