Bloomberg раскрыл слабое место России в гонке ИИ

Bloomberg раскрыл слабое место России в гонке ИИ2
- 16.09.2026, 11:08
Москва упирается в дефицит мощных чипов и вычислительных ресурсов.
Россия активно внедряет искусственный интеллект, но ее возможности в этой сфере сильно уступают амбициям Кремля. Москва научилась использовать ИИ для войны, слежки и пропаганды, однако создать собственные передовые модели ей будет крайне сложно, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Российские компании развивают большие языковые модели Alice от «Яндекса» и GigaChat от Сбербанка. Однако за пределами страны они почти не используются. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, Россия заметно отстает от США и Китая.
Прикладные технологии Москва внедряет куда активнее. ИИ используется для автоматической цензуры, распознавания лиц, работы пропагандистских ботов и управления ударными дронами в войне против Украины.
Главная проблема России — не отсутствие амбиций, а нехватка вычислительных мощностей и современных компонентов. Санкции затруднили доступ к ускорителям Nvidia, а значительная часть инвестиций и специалистов была перенаправлена в военно-промышленный комплекс.
«Россия вряд ли сможет создать модели фронтира», — пишут авторы Bloomberg.
Вместо этого Москва все чаще обращается к китайским и западным моделям с открытыми весами. При этом российская армия получает собственные уникальные массивы данных благодаря войне против Украины. Они могут помочь улучшать военные системы, но не решают проблему нехватки мощных чипов и инфраструктуры.
Политику Кремля в области ИИ все сильнее определяют силовые структуры, прежде всего ФСБ. Вместо экономического развития на первый план вышли контроль и безопасность.
«ИИ может стать мощным инструментом для достижения целей Путина, но этого недостаточно для реализации его великодержавных амбиций», — отмечает Bloomberg.