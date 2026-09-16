Во второй по величине стране Африки – массовые протесты против третьего срока президента 1 16.09.2026, 11:44

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Демонстрации переросли в ожесточенные столкновения с полицией и военными.

Жители Демократической Республики Конго вышли на протесты против третьего срока президента Чисекеди, сообщает Al Jazeera.

Демонстрации прошли в столице страны Киншасе, а также в крупных городах Лубумбаши, Ликаси и Увира. Они стали частью общенациональной акции, организованной коалицией «C64», сформированной оппозиционными силами в попытке сорвать попытку президента Феликса Чисекеди изменить конституцию.

Во многих населенных пунктах протесты переросли в ожесточенные столкновения с полицией и военными.

Активист организации Justicia Тимоти Мбуя заявил примерно о 70 задержанных в провинции Верхняя Катанга. Координатор Национальной комиссии по правам человека в Верхней Катанге Жозеф Конголо сообщил, что в Лубумбаши, а также городах Ликаси и Касумбалеса протестующих разгоняли полицейские в сопровождении военных. По его словам, значительные силы полиции были размещены во всех местах сбора участников акций.

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