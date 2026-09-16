Институт изучения войны: Российские генералы с помощью ИИ дурачат Путина 2 16.09.2026, 11:47

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Фейковый российский солдат у якобы захваченного поселка Белый Колодезь в Харьковской области

Достаточно вставить солдат с флагами в видео.

Уверенность Владимира Путина в том, что его армия успешно захватывает украинские территории, может быть основана на фейках, которые с помощью искусственного интеллекта начали активно создавать в Минобороны страны. Военные все чаще используют видеоматериалы, сгенерированные или отредактированные с помощью ИИ, чтобы заявить о контроле над районами, которые на самом деле не захватили, пишет Институт изучения войны (ISW).

С июня по август он обнаружил минимум 35 видеороликов, которые могли быть подделаны с помощью ИИ, из них 10 определены как таковые с высокой степенью достоверности. На таких видео запечатлены бойцы не менее 10 полков и бригад. Общее количество поддельных записей, вероятно, выше, учитывая ограничения имеющихся программ для обнаружения ИИ, сообщает The Moscow Times.

Раньше, чтобы заявить о захвате какой-нибудь местности, военные использовали метод просачивания: один-два бойца проникали на ничейную или подконтрольную ВСУ территорию, чтобы сняться там с российским флагом. Такая тактика, используемая уже минимум год, «эксплуатировала» методы OSINT, с помощью которых специалисты по открытым данным могли геолоцировать бойцов и записать территорию как подконтрольную российской армии. Но в эпоху ИИ даже этого делать не нужно, констатирует ISW: достаточно вставить солдат с флагами в видео с геолокацией в том месте, где они на самом деле не были.

Например, 27 июля военный блогер DIVGEN опубликовал видеозапись с машущим флагом российским солдатом, подписав ее: «Собственные источники. Воины 3 МСБ 127-го полка совместно с отрядами «Шторм-V» завершили освобождение пгт Белый Колодезь [в Харьковской области]». Подделка с помощью ИИ, пишет ISW, была выявлена из-за неправдоподобных пропорций тела военнослужащего и его внезапного исчезновения из кустов, когда камера дрона сильно отъезжает, чтобы затем показать якобы захваченный поселок.

На другой записи в телеграм-канале «Южный рубеж» от 20 августа видно, как российский флаг, «растущий» из крыши дома, затем исчезает, «растворяясь» в ней. Канал утверждает, что село Николайполье Донецкой области якобы было «освобождено в результате активных и решительных действий подразделения Южной группировки войск».

Самой громкой историей с ИИ-фейками, свидетельствующей о том, что Путин полагается на ложные донесения, стал «захват» Святогорска, прикрывающего северный фланг Славянско-Краматорского «пояса крепостей» в Донецкой области. О взятии города под контроль в начале сентября заявили Путин и Министерство обороны РФ. Однако Святогорск находится в тылу украинских войск, о чем и сообщил командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий, опубликовав видеообращение из его центра.

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