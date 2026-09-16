Урсула фон дер Ляйен предложила Канаде ассоциированное членство в ЕС 2 16.09.2026, 12:20

Урсула фон Дер Ляйен

Фото: DW

Новый механизм должен помочь быстрее реагировать на угрозы безопасности.

Канада может стать первым ассоциированным членом Европейского союза, сообщает CNBC. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения в Страсбурге, отметив готовность объединения открыть двери для североамериканского государства.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что блок из 27 стран намерен вывести отношения с Канадой на максимально возможный уровень. В ходе выступления она указала на срочную необходимость переосмысления партнерских связей. Присутствовавший на мероприятии Марк Карни ранее заявлял, что Оттава крайне заинтересована в формировании «уникального альянса в сфере безопасности и экономики» с Европой.

Потенциальное сближение с европейским блоком происходит на фоне обострения торговых отношений между Канадой и США. В настоящее время страны находятся в состоянии жесткой торговой войны, при этом канадские власти пообещали ответить на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины абсолютно симметричными экономическими мерами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com