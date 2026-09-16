Трамп может обложить Индию 100% пошлиной за российскую нефть 2 16.09.2026, 12:38

Законопроект об «адских» санкциях Линдси Грэма дает такие полномочия.

Индия может столкнуться с американскими пошлинами до 100% из-за закупок российской нефти. Соответствующий законопроект о новых санкциях против России преодолел важный процедурный барьер в Палате представителей США, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Документ, известный как законопроект Линдси Грэма об «адских» санкциях против России и Ирана, предусматривает санкции против российского руководства, энергетического и оборонного секторов, а также «теневого флота», который помогает Москве обходить нефтяные ограничения.

Законопроект уже одобрен Сенатом. Если Палата представителей примет его, документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Предлагаемые пошлины призваны усилить экономическое давление на Москву, воздействуя на страны, которые продолжают покупать российские энергоресурсы», — пишет DW.

Главным риском законопроект становится для Индии. После начала войны в Украине Нью-Дели резко увеличил закупки российской нефти. Одновременно отношения Индии и США заметно осложнились.

В августе прошлого года Трамп ввел дополнительную 25-процентную пошлину на индийский импорт именно из-за закупок российской нефти. Еще 25% составляла базовая взаимная пошлина. В феврале 2026 года дополнительный тариф за российскую нефть отменили, а базовую ставку снизили до 18%.

Теперь Вашингтон вновь может использовать торговые ограничения, чтобы заставить Нью-Дели сократить энергетическое сотрудничество с Москвой.

«Индия и Россия укрепили энергетические связи после начала войны в Украине, главным образом благодаря поставкам российской нефти», — отмечает DW.

При этом торговое соглашение между Индией и США до сих пор не заключено, что создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com