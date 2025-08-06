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Трамп ввел 25% пошлины на товары из Индии

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  • 6.08.2025, 17:15
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Трамп ввел 25% пошлины на товары из Индии
Фото: Getty Images

Из-за покупок российской нефти.

Против Индии введены пошлины в 25% из-за закупки нефти из России. Такой указ подписал президент США Дональд Трамп.

Администрация президента США может распространить тариф, введенный сегодня против Индии, и на другие страны, которые импортируют российскую нефть.

25% пошлины вступят в силу через 21 день после даты указа.

Ранее Дональд Трамп критиковал Индию за значительные закупки энергоресурсов и военного оборудования у России. Он заявлял, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской энергии, несмотря на призывы мирового сообщества прекратить поддержку Москвы на фоне войны против Украины.

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