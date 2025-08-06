Трамп ввел 25% пошлины на товары из Индии 1 6.08.2025, 17:15

2,768

Фото: Getty Images

Из-за покупок российской нефти.

Против Индии введены пошлины в 25% из-за закупки нефти из России. Такой указ подписал президент США Дональд Трамп.

Администрация президента США может распространить тариф, введенный сегодня против Индии, и на другие страны, которые импортируют российскую нефть.

25% пошлины вступят в силу через 21 день после даты указа.

Ранее Дональд Трамп критиковал Индию за значительные закупки энергоресурсов и военного оборудования у России. Он заявлял, что Индия и Китай являются крупнейшими покупателями российской энергии, несмотря на призывы мирового сообщества прекратить поддержку Москвы на фоне войны против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com