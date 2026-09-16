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Volkswagen представил новый электрический GTI

  • 16.09.2026, 12:47
Volkswagen представил новый электрический GTI
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 получил 326-сильную версию GTI
Фото: Volkswagen

Запас хода модели достигает 600 километров.

Модельный ряд Volkswagen ID.3 Neo пополнился топовой спортивной версией мощностью 326 сил. В соответствии с традициями марки её решили назвать GTI.

Новый Volkswagen ID.3 GTI поступит в продажу в начале 2027 года. Об автомобиле рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Этот мощный хэтчбек разгоняется до сотни за 5,6 с
Фото: Volkswagen

Стоит отметить, что до рестайлинга у Volkswagen ID.3 была спортивная версия GTX. В ходе обновления модельного ряда её решили переименовать, поскольку аббревиатура GTI более знакома автомобилистам.

Этот мощный хэтчбек разгоняется до сотни за 5,6 с
Фото: Volkswagen

Суть модели от этого не изменилась: электромобиль Volkswagen ID.3 GTI сохранил мотор на 326 к.с. и 545 Н∙м, установленный на задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. В арсенале авто — система помощи при старте Launch control, специальный спортивный режим GTI и адаптивные амортизаторы DCC.

Снаружи и внутри появились красные декоративные элементы
Фото: Volkswagen

С аккумулятором емкостью 79 кВт∙ч запас хода составляет 600 км. Быстрая зарядка (мощностью 183 кВт) от 10 до 80 % занимает 29 минут.

Хэтчбек получил спортивные сиденья
Фото: Volkswagen

От стандартной версии Volkswagen ID.3 Neo вариант GTI отличается более выразительными бамперами, более широким передним воздухозаборником и обвесом. Также были установлены 20-дюймовые диски.

Несколько изменили и графику дисплеев. Среди опций — проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью и 480-ваттная акустика Harman Kardon.

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