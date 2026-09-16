Минимальная зарплата в Польше выросла до 1314 долларов

Минимальная зарплата в Польше выросла до 1314 долларов1
- 16.09.2026, 12:13
Также вырастет минимальная почасовая ставка.
Совет министров Польши опубликовал 15 сентября постановление о размере минимальной заработной платы и минимальной почасовой ставки в 2027 году, сообщает Gazeta Prawna.
С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в Польше вырастет с 4806 до 4950 злотых брутто (с 1277 до 1314 долларов), то есть на 3%.
Также вырастет минимальная почасовая ставка – до 32,30 злотых брутто. Именно эти суммы будут определены законодательством, однако для работника важнее всего то, сколько в конечном итоге поступит на его счет. Фактическое повышение зарплаты будет меньше. Работник будет получать около 3703,93 злотых «на руки», тогда как в 2026 году эта сумма составляла около 3605,85 злотых.
Это означает на 98,08 злотых больше в месяц, то есть примерно на 2,72% больше «на руки». За весь 2027 год это дает почти 1177 злотых больше, чем при минимальной зарплате, действующей в 2026 году.
Повышение минимальной заработной платы с 1 января 2027 года затронет значительное число работников. В марте 2026 года 12,2% трудоустроенных в Польше получали заработную плату брутто, не превышавшую минимальную. Если учесть 15 млн 70,1 тыс. работающих (данные за март 2026 года), это составляет около 1,84 млн человек.