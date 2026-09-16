ЕС хочет создать собственный механизм экстренной безопасности 1 16.09.2026, 12:01

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Страны смогут совместно реагировать на гибридные угрозы.

Евросоюзу необходим собственный свод правил для противодействия гибридным угрозам по примеру статьи 4 Североатлантического договора. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).

Она подчеркнула, что Евросоюзу нужен общий механизм реагирования на инциденты, которые не подпадают под понятие вооруженного нападения, но при этом создают угрозу национальной безопасности стран ЕС.

«Нам нужен механизм, который дополнял бы статью 4 Североатлантического договора. Я считаю, что пришло время создать европейский аналог статьи 4 — протокол экстренного реагирования в сфере безопасности», — заявила фон дер Ляйен.

Статья 4 НАТО позволяет странам альянса проводить консультации, если одна из них считает, что ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой. Любой член НАТО может потребовать таких консультаций, после чего вопрос выносится на обсуждение Североатлантического совета.

При этом применение статьи 4 не влечет обязательное применение военной силы. В отличие от статьи 5, она не создает для союзников обязательства защищать государство, столкнувшееся с угрозой.

По словам главы Еврокомиссии, европейский протокол мог бы работать по схожему принципу. После его активации одной из стран ЕС государства-члены собирались бы для согласования совместных мер, направленных на сдерживание эскалации и снижение возможного ущерба.

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