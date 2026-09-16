Правозащитники: В Беларуси начался новый этап освобождения политзаключенных 4 16.09.2026, 11:56

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Некоторым семьям уже сообщили о предстоящем освобождении их близких.

В Беларуси 16 сентября начался очередной этап освобождения политзаключенных. Об этом, пишет «Вясна».

По их информации, вечером 15 сентября родственникам некоторых заключенных начали звонить и сообщать, что уже утром 16 сентября они смогут приехать за своими близкими.

«Завтра утром, 16 сентября, забирать».

«Вам следует прибыть».

Об этом также сообщает проект «Земля» Белорусской ассоциации политзаключенных «ДоВоли».

Авторы проекта обращают внимание, что после нескольких лет заключения семьи получают лишь несколько служебных слов, которые определяют, когда они наконец смогут увидеть близкого человека.

«Система становится более закрытой, но не менее репрессивной. Людей сделали заложниками режима. Теперь их судьбы стали валютой политического торга», — считают авторы проекта.

Официальной информации о количестве людей, которых могут освободить 16 сентября, и их именах пока нет.

Напомним, 15 сентября Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко. Накануне визита он находился в Вильнюсе, где на встрече с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом обсуждалось в том числе освобождение белорусских политзаключенных. Коул ранее заявлял, что рассчитывает на новые освобождения примерно в середине сентября.

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