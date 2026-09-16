Сын уроженца Минска может купить издателя «Мира танков» 16.09.2026, 11:41

1,178

Никита Мазепин

Фото: ТАСС

Никита Мазепин близок к крупной сделке на игровом рынке.

Бывший пилот «Формулы-1» и бизнесмен Никита Мазепин близок к покупке крупной игровой компании «Леста Игры», которая издает популярные игры «Мир танков» и «Мир кораблей». По данным Forbes, сделка находится на финальной стадии — сторонам осталось только согласовать итоговую цену, которая, по оценкам экспертов, может составить около 356-416 миллионов долларов, пишет Office Life.

До 2022 года студия «Леста» была дочерним подразделением белорусской компании Wargaming. После ухода последней с рынков Беларуси и России студия отделилась и перешла под контроль местного менеджмента. В начале июня 2025 года деятельность учредителей группы компаний «Леста» в России признали экстремистской, активы были национализированы и перешли Росимуществу.

У компании сохранился офис в Беларуси.

Отец потенциального покупателя — миллиардер, основной акционер «Уралхима» и экс-совладелец «Уралкалия» Дмитрий Мазепин — родом из Минска, здесь живут его родственники. Наряду с этим он имеет давние деловые связи с Беларусью. Этим летом Мазепин-старший посещал Минск и встречался с Александром Лукашенко.

Для 27-летнего Никиты Мазепина, который после завершения спортивной карьеры сфокусировался на инвестициях в финтех и IT, покупка «Лесты» станет крупнейшим профильным активом.

Недавно заместитель министра финансов России Алексей Моисеев анонсировал «очень дорогую» продажу «Лесты» «заинтересованному инвестору».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com