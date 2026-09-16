Мадяр: Потери РФ в сентябре выросли на 25% по сравнению с августом 1 16.09.2026, 11:21

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Роберт Бровди (Мадяр)

За две недели сентября россияне потеряли 6 280 военнослужащих.

За первые 15 дней сентября Силы беспилотных систем подтвердили потери в 6280 российских военнослужащих — на 25,6 % больше, чем за аналогичный период августа. Об этом сообщил командующий СБС Украины Роберт Бровди (Мадяр).

«+25,6% подтвержденных в «Delta» потерь за две недели сентября по сравнению с двумя неделями августа (6280 трупов против 4998) результативно отработано «Птахами» СБС.

«Нет мобилизации» в РФ осуществляется тихо, чтобы никто на болотах не успел испугаться и сбежать», — отметил он.

По словам Мадяра, в период с 1 по 15 сентября россияне потеряли 6 280 военнослужащих в результате безвозвратных и санитарных потерь. А с 1 по 15 августа — 4 998.

Среднесуточный показатель СБС в сентябре на данный момент составляет 419 подтвержденных потерь врага в сутки.

«Львиная доля результатов СБС исключительно по живой силе за 15 суток сентября пришлась на Добропольский (1806 тушек), Гуляйпольский (1927 тушек) и Покровский (617 тушек) направления.

Месячный плановый показатель предполагает уничтожение «Птахами» СБС в сентябре 12,5 тыс. личного состава противника (в августе — 11 010 подтвержденных) при сохранении темпов пополнения врагом живой силы и благоприятных погодных условиях», — добавил командующий.

В течение октября-декабря 2026 года Мадяр ожидает интенсификации в связи с намерением противника привлечь дополнительные 300 тыс. единиц живой силы, что составит ровно вдвое больше предыдущих ежемесячных пополнений (70 тыс./месяц мобилизации + контракты против 35 тысяч среднемесячных контрактников + призывников в течение января-августа 2026 года).

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