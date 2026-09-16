Ученые назвали четыре качества хороших родителей 16.09.2026, 11:27

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Они связаны с успехами детей в учебе, общении и здоровье.

Определенные черты личности родителей могут быть связаны с тем, насколько хорошо дети справляются с учебой, общением, здоровьем и другими сферами жизни.

Модель пяти основных личностных черт существует как минимум с 1929 года, хотя со временем ее конкретные положения менялись. Сегодня исследователи личности, использующие эту модель, считают, что то, как каждый из нас думает, ведет себя и переживает свои эмоции, находится где-то на спектре открытости новому опыту, добросовестности, экстраверсии, доброжелательности и нейротизма.

Как пишет Your Tango, эти черты влияют на то, как мы проявляем себя во всех сферах жизни. Недавно исследователи обнаружили, что если родители обладают четырьмя определенными чертами, их дети, как правило, добиваются лучших результатов в жизни по сравнению с детьми родителей, которым эти качества не свойственны. Некоторые из этих черт довольно устойчивы, однако при желании многое можно изменить, если приложить усилия ради благополучия детей.

Открытость без нейротизма

Быть открытым — значит не только принимать новые взгляды или пробовать что-то новое. Это также связано с воображением и творческими способностями. Родители, которые открыты новому, но при этом не склонны к нейротизму, помогают детям исследовать мир и находить то, что им действительно нравится.

Такие родители помогают детям найти увлечения, которые им интересны, и придерживаться их. Поощряя ребенка пробовать новые занятия, родители помогают ему обнаружить и развивать свои увлечения.

Когда человек чем-то по-настоящему увлечен, он обычно готов работать усерднее, поскольку ему интересно довести дело до конца. Такие родители помогают детям не отказываться от своих целей, но при этом не заставляют их соответствовать определенным ожиданиям.

Экстраверсия

Экстраверсия связана с тем, что человек получает энергию от общения с окружающими. Родители с этой чертой способны разговаривать с разными людьми, даже если раньше их не знали. Наблюдая за таким поведением родителей, дети получают важные навыки общения и учатся устанавливать связи с другими людьми.

Исследование показало, что у экстравертированных родителей тоже могут возникать определенные проблемы, однако это лучше, чем иметь родителей с более выраженным нейротизмом. Дети, выросшие с нейротичными родителями, часто испытывают трудности с учебой и участием во внеклассных занятиях. Это негативно сказывается на их общем состоянии здоровья, чего не наблюдается в такой же степени у детей экстравертированных родителей.

Экстравертированные родители не всегда уделяют много внимания оценкам своих детей, зато обычно поощряют их общительность. Это не менее важно для формирования значимых связей: благодаря общению дети развивают социальные навыки и реже оказываются в изоляции.

Доброжелательность

Быть доброжелательным бывает непросто, но это важно. Если родителю не свойственна эта черта, он может чаще попадать в ненужные конфликты или упорно придерживаться своей позиции. Доброжелательные родители, напротив, способны сотрудничать с окружающими и находить с ними общий язык.

Такие родители учат детей эффективно разрешать конфликты. Они не позволяют детям втягиваться в сплетни и не поощряют уход от ответственности. Они учат их быть гибкими и уважать мнения других людей. Это помогает детям выстраивать крепкие отношения с окружающими.

Также было показано, что доброжелательные родители положительно влияют на здоровье детей. Родители, набравшие более высокие показатели по этому параметру, значительно чаще имели физически здоровых детей.

Добросовестность

Добросовестность означает, что человек тщательно обдумывает свои действия. Такие люди осознанно подходят к взаимодействию с окружающими и стараются использовать общение максимально эффективно. Они внимательно относятся к чужим личным границам и следят за тем, чтобы их уважать.

Добросовестные люди понимают, что нарушение чужих границ может серьезно повлиять на психическое состояние другого человека, и стараются этого не допускать.

Такие родители также помогают поддерживать физическое здоровье своих детей. Авторы исследования отмечают: «Дети, скорее всего, будут здоровее, если их родители добросовестны».

Эти родители понимают важность физического здоровья, поскольку сами привыкли тщательно обдумывать подобные вопросы. Они поощряют детей заниматься спортом и правильно питаться. Если ребенок этого не делает, они вмешиваются, чтобы позаботиться о его здоровье.

Они понимают, насколько это важно, и способны искать новые способы поддерживать ребенка счастливым и здоровым.

Лили Белл — студентка колледжа, изучающая английский язык и издательское дело. Она пишет об отношениях, психическом здоровье и личных историях, связанных с человеческим опытом.

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