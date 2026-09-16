ВСУ продвинулись сразу на двух ключевых направлениях 1 16.09.2026, 11:33

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Россияне теряют позиции под Купянском и Добропольем.

Силы обороны Украины смогли укрепить свои позиции на поле боя в Донецкой и Харьковской областях и успешно сорвали ряд новых наступательных операций российских захватчиков. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 14 и 15 сентября российские войска продолжали наступательные операции на Купянском и Боровом направлениях, но не продвигались вперед, поскольку украинские войска контратаковали. По данным источника, связанного с Западной группой войск РФ, 15 сентября ВСУ атаковали российские выступы к северу и юго-востоку от Купянска.

Согласно анализу, российские войска пытаются сузить украинский плацдарм к юго-востоку от Купянска из-за ухудшения их положения вблизи города. Пресс-секретарь Объединенных сил Вооруженных сил Украины полковник Виктор Трегубов 15 сентября заявил, что российские войска активизируют свои действия вдоль левого берега реки Оскол вблизи Купянска, в частности на Кившаровском направлении (к юго-востоку от Купянска), где оккупанты пытаются сузить украинский плацдарм. Трегубов заявил, что российские войска в основном не в состоянии удерживать позиции на правом берегу реки Оскил ближе к самому Купянску и теряют территорию в пользу украинских войск. По его словам, вероятно, у противника нет достаточных возможностей для проведения широкомасштабного наступления в ближайшие недели, но ситуация может измениться, если российское военное командование выделит больше личного состава для этих действий.

Аналитики отмечают, что российские войска активизировали наступательные операции на Купянском направлении, но в последнее время не смогли продвинуться вперед, и осень может еще больше стабилизировать линию фронта.

Также украинские войска недавно продвинулись на юго-запад от Доброполья. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 14 сентября, украинские войска недавно продвинулись в юго-западной части Белицкого (к северу от Покровска) и в западной части Белицкого. Кроме того, украинские войска продвинулись или удержали позиции к востоку от Доброполья.

В то же время отмечается, что российские войска усиливают наступательные операции и развертывают дополнительные войска на Добропольском направлении в преддверии похолодания.

«Сержант украинского батальона, действующего на Добропольском направлении, 15 сентября заявил, что российские войска в течение последних нескольких недель развертывают новые подразделения и активизируют свои попытки добраться до Доброполья в преддверии смены сезона и увядания растительности. Сержант заявил, что российские войска всё чаще используют различные типы ударных беспилотников, совершенствуют разведку и пытаются увеличить глубину ударов в этом районе… Российские войска могут попытаться использовать непогоду в качестве прикрытия для переброски большого количества личного состава механизированными колоннами на Добропольское направление, как они ранее делали на Покровском направлении», – говорится в отчете.

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