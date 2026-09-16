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Под Мозырем мог упасть российский беспилотник

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  • 16.09.2026, 11:03
  • 1,512
Под Мозырем мог упасть российский беспилотник

Местные жители рассказали об оцеплении и последующем взрыве.

В телеграм-канале «Гомельской весны» появилось сообщение о том, что еще 12 сентября под Мозырем мог упасть дрон. Подтвержденной информации о происшествии нет.

Беспилотник мог упасть «в районе около реки, где расположены локаторы», под Мозырем, отмечает «Гомельская весна»: «По словам местных жителей, сначала взрыва не было. Люди слышали, как беспилотник долгое время тарахтел во время полета, а потом вдруг затих. После этого территорию оцепили».

Как рассказывают местные, вероятно, там проводили разминирование. Через некоторое время произошел взрыв.

Официальной информации об инциденте и его причинах пока не было.

Напомним, 12-13 сентября воздушное пространство Беларуси нарушили минимум 10 российских БПЛА.

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