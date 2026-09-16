Конгрессмен США начал расследование скандальной свадьбы сына Трампа 16 16.09.2026, 10:56

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Оно связано с участием друга Путина в финансировании мероприятия.

В Палате представителей США инициировали проверку предполагаемого финансового участия близкого к Кремлю предпринимателя Умара Кремлёва в торжествах, связанных со свадьбой Дональда Трампа-младшего, пишет Axios.

Расследование начал Роберт Гарсия, представитель партии демократов в Комитете по надзору нижней палаты Конгресса США. Он написал письмо главе аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, в котором потребовал предоставить все «документы, записи и переписку» между администрацией и сыном президента Трампа, касающиеся Кремлева, включая любые предупреждения о связях последнего с Владимиром Путиным.

В письме Гарсия спрашивает, имеет ли Трамп-младший допуск к секретной информации, раскрывал ли он Белому дому свои связи с Кремлевым и связано ли отсутствие президента Дональда Трампа на свадьбе сына с участием олигарха.

«Любое возможное вмешательство из-за рубежа заслуживает тщательного изучения», — написал Гарсия.

Также он обратился напрямую к Трампу-младшему, представитель которого ранее назвал Кремлева личным другом сына президента США. Конгрессмен потребовал предоставить записи обо всех покупках для свадьбы иностранными гражданами, а также о подарках, полученных от иностранных граждан или «лиц, имеющих тесные связи с противниками США».

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