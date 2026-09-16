Польша подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атак РФ
- 16.09.2026, 10:49
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Наземные средства обороны были переведены в повышенный режим готовности.
В Польше утром 16 сентября приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина и объявили воздушную тревогу в нескольких районах двух воеводств из-за продолжающейся воздушной атаки РФ в западных областях Украины, сообщает RMF24.
Оперативное командование ВС Польши опубликовало сообщение о том, что в связи с присутствием российских ударных БПЛА в западных областях Украины в воздух поднимается польская авиация, а наземные средства переходят в повышенный режим готовности.
Вскоре после 8 утра объявили воздушную тревогу для частей Подкарпатского и Люблинского воеводств — включая приграничные Пшемысле, Жешуве и Люблине.
Также приостановили работу аэропортов Люблина и Жешува.
Украинские Воздушные силы незадолго до 8:00 сообщили о движении российских реактивных беспилотников на запад Украины, один из них фиксировался возле Ковеля.