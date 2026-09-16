Porsche выпустила современную версию легендарного 550 Spyder 1 16.09.2026, 10:47

Porsche 550 превратили в электромобиль и возобновляют его производство

Фото: Porsche

Новинка весит всего 330 килограммов.

Легендарный Porsche 550 1954 года года возвращается в производство. Знаменитый спорткар воссоздан до мельчайших деталей, но получил современную «начинку».

Новый Porsche 550 J был создан к 75-летию гоночной программы немецкой компании. Об этом проекте сообщили на официальном сайте Porsche.

Porsche 550 J немного меньше оригинальной модели

Фото: Porsche

Спортивный автомобиль Porsche 550 Spyder 1954 года воссоздали в уменьшенном виде — новая модель составляет 80 % от оригинала и достигает 2,9 м в длину. Помогла создать её компания Little Car Company, которая ранее уже разработала уменьшенные копии Bentley Blower, Bugatti 35 и Ferrari Testarossa.

Автомобиль воссоздали до мельчайших деталей

Фото: Porsche

Современный Porsche 550 J в точности повторяет своего знаменитого предка, однако его обтекаемый кузов изготовлен не из алюминия, а из углеродного волокна. Масса составляет всего 330 кг.

Салон Porsche 550 J также выполнен в винтажном стиле — в нём установлены тонкий руль, классические приборы и переключатели.

Porsche 550 J предлагается с электродвигателями мощностью 11 и 22 к.с.

Фото: Porsche

А вот вместо оппозитного бензинового двигателя новый Porsche 550 Spyder получил электромотор. В базовой версии мощность составляет 11 л. с., а максимальная скорость — 64 км/ч. Запас хода составляет 48 км.

Porsche 550 Spyder прославился благодаря громким победам в гонках

Фото: Porsche

22-сильный вариант RS способен развивать 80 км/ч и проехать 81 км без подзарядки. Кроме того, он оснащен регулируемыми амортизаторами Bilstein. Все Porsche 550 J имеют дисковые тормоза.

Всего будет выпущено 250 электрокаров. Цена Porsche 550 J начинается от 93 800 долларов.

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