В Минске снова зацвели каштаны
- 16.09.2026, 10:36
Необычное природное явление заметили в середине сентября.
В Минске на улице Червякова заметили цветущие каштаны, сообщает агентство «Минск-Новости».
Подобные случаи в нашей стране фиксировались и ранее. Из недавних — в августе каштаны зацвели в Бресте.
Специалисты говорят, что повторное цветение деревьев случается из-за погодных капризов или стресса дерева.
— Аномально теплые осенние и зимние дни подают ложные сигналы, и естественные природные ритмы нарушаются. Солнце пригревает, почки набухают… А потом резко приходят заморозки. Растения, конечно, учатся приспосабливаться к таким катаклизмам, но все равно это большой стресс для них, который может привести к ослаблению, а то и к гибели живого организма, — пояснял директор Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, кандидат биологических наук Дмитрий Груммо.