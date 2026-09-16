В Минске снова зацвели каштаны 16.09.2026, 10:36

Необычное природное явление заметили в середине сентября.

В Минске на улице Червякова заметили цветущие каштаны, сообщает агентство «Минск-Новости».

Подобные случаи в нашей стране фиксировались и ранее. Из недавних — в августе каштаны зацвели в Бресте.

Специалисты говорят, что повторное цветение деревьев случается из-за погодных капризов или стресса дерева.

— Аномально теплые осенние и зимние дни подают ложные сигналы, и естественные природные ритмы нарушаются. Солнце пригревает, почки набухают… А потом резко приходят заморозки. Растения, конечно, учатся приспосабливаться к таким катаклизмам, но все равно это большой стресс для них, который может привести к ослаблению, а то и к гибели живого организма, — пояснял директор Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, кандидат биологических наук Дмитрий Груммо.

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