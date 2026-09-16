Палата представителей США разблокировала рассмотрение законопроекта о санкциях против России 1 16.09.2026, 10:29

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Линдси Грэм

Их инициатором был Линдси Грэм.

Палата представителей США преодолела ключевое процедурное препятствие и разблокировала дальнейшее рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Документ, в частности, предусматривает возможность введения пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы, пишет The Hill.

Процедурное решение было принято с минимальным перевесом — 214 голосов «за» против 211 «против».

Продвижение законопроекта поддержали двое демократов — Джаред Голден и Мари Глюзенкамп Перес. Они во второй раз за последние две недели проголосовали вопреки позиции своей партии.

Теперь документ может перейти к обсуждению и окончательному голосованию в Палате представителей. Его основным инициатором был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол назвал продвижение законопроекта важным сигналом для России о поддержке Украины Соединенными Штатами.

«Сенатор Линдси Грэм прекрасно понимал эти глобальные угрозы, и именно поэтому он более года работал над этим законопроектом», — заявил Маккол.

В то же время против документа выступают представители Демократической партии. Они, в частности, обращают внимание на то, что законопроект расширяет полномочия президента по введению пошлин.

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