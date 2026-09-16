Экс-глава ЦРУ: Инициатива на фронте перешла к ВСУ

Экс-глава ЦРУ: Инициатива на фронте перешла к ВСУ1
- 16.09.2026, 10:42
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Российская армия не смогла выполнить задачи летней кампании.
Бывший директор ЦРУ США Дэвид Петреус считает, что сейчас в войне Украины с Россией инициатива принадлежит ВСУ. Об этом четырехзвездный генерал американской армии сказал в интервью «РБК-Украина».
Петреус обратил внимание, что оккупационная армия РФ не смогла добиться своих целей на весенне-летнюю кампанию 2026 года. Российские оккупанты не смогли даже дойти до укрепленных городов Донецкой области (речь идет про Краматорск и Славянск – прим. ред.). При этом армия РФ несет огромные потери в личном составе.
Четырехзвездный генерал армии США считает, что инициатива на фронте сейчас принадлежит Силам обороны Украины, а Россия не способна достичь своих целей. Что же касается утверждений диктатора Владимира Путина о том, что армия РФ якобы добивается успехов, то, по словам Петреуса, это не соответствует действительности.
Экс-директор ЦРУ также обратил внимание на то, что в ВСУ проходит реорганизация системы командования и управления. Это связано с переходом на корпусную структуру и требует дополнительных финансовых и материальных затрат. В связи с этим Петреус говорит, что страны Запада должны помочь Украине усилить противоракетную оборону и выделить ей дополнительное финансирование.