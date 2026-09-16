«Белавиа» объявила большую распродажу билетов 16.09.2026, 10:55

1,390

иллюстрационное фото

Скидки на прямые рейсы достигают 50%.

«Белавиа» запустила осеннюю акцию: сегодня и завтра, 16–17 сентября, билеты по тарифу «Промо» на все прямые регулярные рейсы в Минск, Гомель, Могилев и Брест и из этих городов можно купить со скидкой до 50%.

Акционные билеты продаются только на сайте авиакомпании. Улететь по ним можно с 17 сентября 2026 года по 27 марта 2027-го включительно. Билет можно оформить как в одну сторону, так и туда-обратно.

Количество мест по промотарифу ограничено. Размер скидки указан относительно минимальных опубликованных тарифов по каждому направлению.

Условия акции и правила промотарифа «Белавиа» опубликовала на своем сайте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com