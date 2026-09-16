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«Белавиа» объявила большую распродажу билетов

  • 16.09.2026, 10:55
  • 1,390
«Белавиа» объявила большую распродажу билетов
иллюстрационное фото

Скидки на прямые рейсы достигают 50%.

«Белавиа» запустила осеннюю акцию: сегодня и завтра, 16–17 сентября, билеты по тарифу «Промо» на все прямые регулярные рейсы в Минск, Гомель, Могилев и Брест и из этих городов можно купить со скидкой до 50%.

Акционные билеты продаются только на сайте авиакомпании. Улететь по ним можно с 17 сентября 2026 года по 27 марта 2027-го включительно. Билет можно оформить как в одну сторону, так и туда-обратно.

Количество мест по промотарифу ограничено. Размер скидки указан относительно минимальных опубликованных тарифов по каждому направлению.

Условия акции и правила промотарифа «Белавиа» опубликовала на своем сайте.

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