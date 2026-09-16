Поиски пропавшего в Кыргызстане белорусского альпиниста прекращены 2 16.09.2026, 10:19

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Николая Свиридова так и не удалось найти на пике Курумды.

«15 сентября, поиски Николая Свиридова на пике Курумды завершены. Найти Николая нам не удалось. Четыре дня на горе работала команда операторов дронов компании Evernest вместе с альпинистом Андреем Ерохиным. Были обследованы гребень, склоны и кулуары согласно заданию, составленному после второго этапа. На склоне нашли два предмета: кроссовок и палатку», — сообщает сайт, который был создан для информирования о поисках пропавших в Кыргызстане белорусских альпинистов.

Вероятно, Николай похоронен под лавинными выносами либо находится в расщелинах ниже по склону. Ни то, ни другое с воздуха не просматривается.

«В районе начались снегопады. Снег накапливается на склонах и больше не сходит. Дальнейшее обследование склонов невозможно: всё, что мы искали, теперь находится под снегом. Поэтому работы остановлены. Группа сходит с горы. Возобновление поисков мы не планируем. Николай остаётся на Курумды», — констатируют его коллеги.

В начале августа после восхождения на пик Курумды в Кыргызстане пропала группа из трёх альпинистов. Среди них — двое белорусов: 43‑летний Максим Полянский и 60‑летний Николай Свиридов, а также 37‑летний Сергей Рубцов из Литвы. Потом во время поисковой операции были найдены тела Полянского и Рубцова.

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