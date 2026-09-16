«Чувствую, что меня подставили» 14 16.09.2026, 9:59

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иллюстративное фото: Onliner

Белоруска получила 3000 рублей за роль директора, а теперь у нее реальные проблемы.

Пять лет назад Диане из Барановичей предложили подзаработать: надо было всего-то открыть на себя фирму и числиться там директором. За это ей обещали около $200 плюс деньги после сделок. Однако несколько лет тишины сменились звонками из налоговой и повестками в суд. По словам героини, у фирмы обнаружились долги примерно на 23 тыс. рублей, и она опасается, что взыскивать эту сумму в итоге будут именно с нее. Как $1000 (в общей сумме) легкого заработка спустя несколько лет обернулись совсем другими последствиями, читайте в материале Onlíner.

«Друг предложил подзаработать»

Истории с быстрыми и вроде бы легкими деньгами нередко заканчиваются совсем не так, как представлялось в начале. Так произошло и с Дианой: несколько лет назад, находясь в декрете с двумя детьми, она согласилась на предложение знакомого немного подзаработать и оформила на себя фирму. Казалось бы, что может пойти не так?

— Это было примерно в 2021—2022 году. Мне тогда было 26, я находилась в декрете. У меня было двое детей, и на тот момент я была с ними одна. Плюс незадолго до этого мы купили дом в кредит, его нужно было ремонтировать, постоянно были какие-то расходы, поэтому дополнительные деньги мне точно не помешали бы.

В то время я очень хорошо общалась с с одним знакомым, назовем его Сашей. Сейчас мы знакомы уже около восьми лет, а на тот момент общались где-то два-три года. Отношения были близкие, дружеские: я ему доверяла, могла рассказать практически обо всем. Он прекрасно знал мою ситуацию, понимал, что я в декрете, одна с детьми, есть кредит за дом и нужны деньги на ремонт.

В какой-то момент Саша сам заговорил о возможности подзаработать. Он сказал, что есть вариант оформить на меня фирму и за это я буду получать деньги. Конкретную сумму сначала не называл, объяснял примерно так: когда через фирму будут проходить сделки, мне тоже будут что-то платить. В среднем речь шла примерно о $200 за сделку.

Наверное, если бы такое предложил незнакомый человек, я бы еще подумала, зачем ему вообще понадобилось оформлять фирму на меня. Но здесь предложение исходило от друга, с которым мы несколько лет хорошо общались. Да и деньги тогда были нужны, поэтому в итоге я согласилась.

Ни с родителями, ни с юристами я не советовалась, решение принимала самостоятельно.

«Оформили все за полдня»

В январе 2022 года Диана открыла на свое имя фирму и числилась в ней директором — правда, никаких документов она, по ее словам, в руках не держала.

— Затем Саша повез меня в Минск оформлять фирму. Там появился еще один человек, назовем его Игорем. Как я потом поняла, фирма на самом деле была нужна ему, а Саша просто нашел человека, на которого ее можно оформить, и тоже, скорее всего, получил за это деньги.

Мне объяснили, что фирма будет заниматься грузоперевозками. Почему директором должна стать именно я? Насколько я помню, говорили что-то про налоги: нужен был человек, который официально работает или находится в декрете, чтобы платить меньше. Тогда я особо в это не вникала.

Все сделали очень быстро, документы мы оформили буквально за полдня, потом поехали в банк открывать счет. Все было официально, поэтому в тот момент у меня не было ощущения, что происходит что-то незаконное. После этого я вернулась в Барановичи и фактически никакого отношения к работе фирмы не имела.

В офисе за все время была, кажется, один раз: приезжала за деньгами. Штат там был совсем небольшой: я как директор, бухгалтер, где-то фигурировал Игорь и, возможно, еще один человек.

Чем они занимались каждый день, какие документы оформляли, какие сделки проводили, я не знала.

Деньги мне тоже не платили как обычную зарплату. Когда проходила какая-то сделка, мне привозили наличные. На карту ничего не переводили. Обычно выходило около $200, один раз, насколько помню, получила $300 или $400. Вся эта история продлилась меньше года и суммарно я успела получить примерно $1000.

После открытия фирмы мне позвонили из бухгалтерии с основной работы и сказали, что, если я числюсь директором другой организации на полную ставку, мне будут выплачивать только половину детского пособия. Я связалась с Сашей, и он привез документ, где говорилось, что в их фирме я работаю на полставки. После этого вопрос решился, и я дальше жила спокойно, особо не думая о том, что происходит с этой компанией.

«Сказали, что фирму закроют, а с долгами рассчитаются»

— В какой-то момент Сашу и Игоря поймали с очень крупной партией сигарет, которую они где-то перевозили на поезде. Причем я вообще не знала, что они занимаются сигаретами или какой-то контрабандой, изначально мне говорили только про грузоперевозки. Если бы я понимала, что там происходит что-то незаконное, я бы на такое никогда не согласилась. У меня двое детей, зачем мне так рисковать?

После этого Игорь сказал, чтобы я не переживала, он выплатит все штрафы, а фирму мы закроем. Я ему поверила. Мне показали какую-то распечатанную бумагу с печатью, где было указано, что я уже уволена. Сейчас я понимаю, что это была просто бумажка с какой-то непонятной печатью. Но тогда мне этого хватило.

Мы также проверили статус компании в Едином государственном регистре. Несмотря на то что Диану несколько лет назад уверяли, что фирму закроют, она до сих пор не ликвидирована.

— Следующие три года была полная тишина, никто мне не звонил, никаких писем не приходило, я уже практически забыла про эту фирму. А потом стали приходить письма из налоговой и повестки в суд.

«Общая сумма долга составляет около 23 тыс. рублей»

— В суд я поехать не смогла, так как находилась с двумя детьми и у меня просто не было на это времени, так что сказать, что там происходило я не могу. Решения у меня на руках тоже нет. Я позвонила судебному исполнителю, и тот рассказал, что у фирмы остались проблемы: где-то не платили налоги, появились какие-то штрафы. Общая сумма, по его словам, составляла около 23 тыс. рублей.

Плюс налоговая сейчас требует от меня годовой отчет по фирме, а я даже не знаю, как его составлять. Я этой фирмой никогда фактически не управляла, документов у меня нет, чем она занималась и какие операции там проводились, я не знаю.

К этому моменту Игоря уже давно след простыл, он поменял номер, и найти его у меня не получилось. Сам Саша, который нас и познакомил, сейчас говорит, что ничем помочь не может. Наше общение полностью прекратилось, и больше той дружбы, что была раньше, уже нет.

«Чувствую, что меня подставили»

И вот уже в 2026 году Диана пытается разобраться, откуда взялись долги, что все это время происходило с оформленной на нее фирмой и действительно ли платить придется ей. Впереди разбирательства с налоговой, а возможно, и суд.

— Сейчас я пытаюсь разобраться, что вообще можно сделать. Пока никаких судов по этой истории не было, насколько я понимаю, еще идет какое-то разбирательство. Я пытаюсь дозвониться в налоговую, объяснить, что фирма уже несколько лет фактически не работает и что я сама никогда ее делами не занималась. Но по документам директором была я, поэтому просто сказать «Я ничего не знала» и забыть обо всем, видимо, не получится.

Я уже обращалась к юристу. Он сказал, что можно писать в областную прокуратуру, разбираться со всей этой историей и рассматривать вариант с банкротством фирмы. Но для меня это тоже серьезные деньги. За помощь со всеми документами и обращениями он называл сумму от $1000, а в целом за банкротство фирмы нужно отдать около $3000.

— То есть пока возвращать те же 23 тыс. никто с вас не требует?

— Да, суд еще впереди, но я уже чувствую, что меня подставили и добром все это не кончится. Сейчас я решила рассказать свою историю, чтобы другие люди не попались в ту же ловушку, что и я. В 2021 году я вообще ничего не знала про номинальных руководителей и не слышала историй, когда люди оформляют на себя фирмы для знакомых, а потом сами разбираются с долгами и другими проблемами. Если бы мне тогда попалась такая история, возможно, я бы задумалась и отказалась.

Неважно, кто просит — друг, родственник, брат, человек, которому вы полностью доверяете, — не стоит оформлять на себя фирму, кредит или рассрочку ради кого-то другого. Потому что в итоге отвечать за то, что оформлено на ваше имя, будете именно вы.

— А вообще отдать такую сумму сможете?

— Для меня это огромная сумма. Я живу одна с двумя детьми, у меня две школьницы. У меня нет возможности просто достать эти деньги и заплатить. Если бы они у меня были, я бы сначала, конечно, полностью разобралась, откуда взялись эти долги и действительно ли я должна их оплачивать. Но если бы другого выхода не осталось, наверное, заплатила бы, лишь бы закончить всю эту историю.

Конечно, сейчас я очень жалею, что тогда согласилась на все это.

— Как отреагировали родители и друзья?

— Близкие, когда узнали обо всем, конечно, были в шоке. Есть несколько человек, которым я могу рассказать такие вещи, и они меня поддержали. Тем более Сашу некоторые из них тоже знают, поэтому не ожидали, что все закончится так. У них тоже есть ощущение, что меня просто использовали.

В милицию я пока не обращалась, но понимаю, что, возможно, придется идти и туда. Тем более Игоря самостоятельно найти у меня не получилось, а Саша говорит, что через милицию это сделают быстро.

Я, конечно, надеюсь, что все разрешится, но пока вообще не понимаю, чем закончится эта история.

«Думаете, раз ничего не подписывали, то и отвечать не будете?»

Чтобы понять, что Диане делать дальше и действительно ли долги фирмы могут в итоге потребовать с нее лично, мы обратились к юристу Татьяне Ревинской.

— Ситуация, когда молодому человеку или девушке предлагают легкие деньги просто за то, чтобы «оформить на себя фирму и побыть директором», к сожалению, и в настоящее время не редкость. В юридической практике таких людей называют номинальными руководителями. Они искренне верят, что раз не подписывали реальных договоров и не видели денег, то и отвечать ни за что не будут.

Однако по законодательству Республики Беларусь незнание закона и фактическое неучастие в бизнесе не освобождают от личной финансовой и уголовной ответственности.

Когда налоговая инспекция проводит проверку и выявляет неуплату налогов, пени и штрафы, эти требования выставляются самой компании. Но если у фирмы нет денег и имущества, запускается процедура банкротства или ликвидации. В этот момент налоговые органы или антикризисный управляющий задействуют механизм субсидиарной ответственности.

Руководитель может быть привлечен к личной ответственности по долгам фирмы, если банкротство вызвано его умышленными действиями: например, подписанием фиктивных документов, искажением отчетов или полным попустительством, из-за которого реальные махинаторы вывели деньги.

Что это значит? Долги юридического лица официально перекладываются на личный кошелек человека, который по документам являлся директором и (или) учредителем. Сумма некогда полученного вознаграждения оказывается в сотни раз меньше долга, который теперь придется выплачивать годами из своей зарплаты или за счет продажи личного имущества.

Кроме того, помимо долга, за уклонение от уплаты налогов предусмотрена уголовная ответственность по статье 243 УК.

Что можно посоветовать героине? Минимизировать ущерб: перестать молчать и начать сотрудничать с налоговой и правоохранительными органами, если там сейчас решается этот вопрос. Предоставить любые доказательства: переписки в мессенджерах, записи звонков, данные людей, которые передавали ей «зарплату», сведения о том, кому она передавала ключи электронной цифровой подписи или уставные документы.

Возможно, ей удастся доказать, что она была введена в заблуждение и не принимала каких-либо умышленных решений по деятельности компании и сокрытию налогов. В этом случае есть шанс, что субсидиарная ответственность может быть переложена на реальных владельцев незаконной схемы.

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