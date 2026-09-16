В Кремле ожидают всплеска паники в Петербурге 16.09.2026, 7:38

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Фото: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В городе и области ввели невиданные ранее ограничения на заправках.

В Ленинградской области России решили ввести единый лимит на продажу горючего на автозаправках. Водителям будут отпускать не больше 30 литров за одну заправку.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Решение было принято на фоне сложной ситуации с топливом в регионе. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, ситуация остается сложной, однако власти рассчитывают ее стабилизировать. Он также призвал жителей не допускать паники.

Лимит в 30 литров планируют ввести на всех АЗС региона в ближайшие дни. По данным правительства Ленинградской области, это временная мера, которая должна действовать до 1 октября.

Отдельно предусмотрено, что аварийные службы и скорая помощь смогут заправляться без очереди. В то же время систему по принципу «парные-нечетные» оставили как резервный вариант.

В регионе возникли перебои с бензином

Проблемы с топливом в Ленобласти уже привели к остановке работы части автозаправок. По словам Дрозденко, около 20% частных и небольших АЗС региона приостановили работу из-за нехватки горючего, а самые большие трудности возникли с бензином АИ-95.

На ситуацию также повлияла остановка нефтеперерабатывающего завода «КИНЕФ», являющегося одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на северо-западе России.

Почему в РФ продолжаются проблемы с горючим

Все из-за постоянных ударов ВСУ по НПЗ оккупантов. К примеру, в ночь на 15 сентября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и предприятие «Атлант Аэро» в Таганроге. Также подтверждены последствия предварительного удара по НПЗ «Славянск ЭКО».

А президент США заявил, что Украина должна прекратить удары по российской инфраструктуре, имея в виду также НПЗ, ведь это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного топлива.

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