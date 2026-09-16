Состояние 400 богатейших американцев достигло рекордных $8 трлн 4 16.09.2026, 5:08

За год цифра увеличилась на $1,4 трлн.

Совокупное состояние 400 самых богатых людей в США достигло рекордных $8 трлн, увеличившись за год на $1,4 трлн. Об этом говорится в 45-м ежегодном рейтинге богатейших американцев Forbes 400.

Чтобы войти в рейтинг в этом году, необходимо было иметь состояние не менее $4,4 млрд. Это на $600 млн больше прошлогоднего показателя и новый рекорд.

Пятый год подряд рейтинг возглавляет основатель компании SpaceX Илон Маск. Forbes оценивает его состояние в $908 млрд — это максимальный показатель за всю историю рейтинга. За последний год состояние Маска выросло более чем вдвое.

Второе место занимает основатель Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос. Его состояние на $530 млрд меньше, чем у Маска. Третью строчку занимает сооснователь Google Ларри Пейдж ($278 млрд).

В этом году в Forbes 400 вошли 34 новых участника. Среди них — сооснователь OpenAI Грег Брокман, министр торговли США Говард Лютник и шесть сооснователей компании Anthropic. По данным Forbes, многие из новых участников рейтинга увеличили свои состояния на фоне развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Президент США Дональд Трамп опустился в рейтинге с 201-го на 245-е место. Его состояние Forbes оценил в $7 млрд против $7,3 млрд годом ранее. Снижение произошло на фоне падения стоимости мемкоина $TRUMP и акций принадлежащей ему компании Trump Media & Technology Group.

Женщины составили чуть более 15% участников рейтинга. В список вошли 62 женщины против 67 годом ранее. Самой богатой женщиной в рейтинге остается Элис Уолтон, дочь сооснователя Walmart Сэма Уолтона.

Среди женщин, самостоятельно заработавших состояние, первое место занимает Дайан Хендрикс — владелица компании ABC Supply, одного из крупнейших дистрибьюторов кровельных материалов в США.

В целом 71% участников Forbes 400 самостоятельно заработали свой капитал, а не получили его по наследству. Этот показатель остался на уровне прошлого года.

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