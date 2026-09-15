Житель Мяделя застолбил парковочное место во дворе табуреткой с утяжелителем 13 15.09.2026, 22:27

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Фото: shutterstock/By Interior Design

В ГАИ отреагировали.

Житель Мяделя на дворовой стоянке поставил табуретку с утяжелителем и написал на асфальте номер своей квартиры, чтобы занять место на парковке. Один из жителей райцентра снял об этом видео. После того, как ролик завирусился в TikTok, на него обратили внимание в ГАИ.

В видео можно заметить припаркованную на дворовой стоянке между двумя легковушками табуретку с грузом. К ней шпилькой прикрепили утяжелитель. На асфальте красуется надпись: «16 кв».

«Мядель. Вот так вот места свои занимают», — прокомментировал автор ролика.

Видео набрало в TikTok более 20 тысяч просмотров в первый день после публикации. Заметили его и в Госавтоинспекции.

Как пишет мядельская газета «Нарачанская зара», владельца табуретки наказали по статье 18.29 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения).

Ему грозит от двух до пяти базовых величин (от 90 до 225 рублей) штрафа. Мужчина также обязался закрасить номер квартиры на асфальте.

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