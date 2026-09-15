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Зеленский уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины

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  • 15.09.2026, 21:15
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Зеленский уволил Кравченко с поста генпрокурора Украины
Руслан Кравченко
Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Президент Украины подписал соответствующий указ.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение генерального прокурора Руслана Кравченко.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.

«Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности генерального прокурора», - сказано в указе.

Скандал вокруг Руслана Кравченко разгорелся после начала расследования НАБУ и САП, получившего название «Карфаген».

В рамках дела правоохранители заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, создал и возглавлял руководитель одного из подразделений Офиса генерального прокурора Сергей Кропива.

Участников организации подозревают в систематическом получении взяток от мошеннических колл-центров в обмен на невмешательство в их работу.

На фоне расследования 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке. Он назвал это сознательным политическим решением и заявил, что не хочет, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния.

Ситуация резко обострилась 14 сентября. Кравченко выступил с видеообращением, в котором заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь – увольнение с должности, и призвал Верховную Раду не затягивать с решением.

Сегодня, 15 сентября, Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора.

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