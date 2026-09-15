Пропускную способность «Каменного Лога» увеличат в три раза

Пропускную способность «Каменного Лога» увеличат в три раза6
- 15.09.2026, 21:01
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До 6000 автомобилей в сутки.
После реконструкции пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе его пропускная способность увеличится в три раза, заявил во время пресс-конференции 15 сентября начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Виктор Зубик.
Работы на погранпереходе стартуют уже в этом году. Завершить реконструкцию планируется до 2029 года.
«Мы продумываем возможность обеспечения канального пропуска транспортных средств через границу. Из-за этого пропускная способность увеличится в три раза и, по расчетным оценкам, составит шесть тысяч автомобилей в сутки», — уточнил Виктор Зубик.
Представитель ГТК отметил, что ведомство ведет работу и по обеспечению комфортного пересечения границы. Для этого вводятся зоны ожидания и электронная очередь во всех пунктах пропуска.