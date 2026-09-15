ВСУ ликвидировали российского генерала Груниса

ВСУ ликвидировали российского генерала Груниса19
- 15.09.2026, 19:57
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Он командовал войсками РФ на Бахмутском направлении.
В России сообщили о смерти генерал-майора вооруженных сил РФ Антона Груниса, который командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой Луганского корпуса. Информацию 15 сентября обнародовал Telegram-канал «Суворовское Братство».
Там отметили, что Грунис был выпускником Казанского суворовского военного училища.
В базе «Миротворец» генерал числится в статусе ликвидированных, а датой его гибели указан сентябрь 2026 года.
Как пишет украинский мониторинговый канал Exilenova+, Грунис непосредственно командовал российскими войсками во время боевых действий против Украины, в частности, на Бахмутском и Константиновском направлениях.
«Мілітарний» отмечает, что формирование, которым командовал генерал, – 4-я мотострелковая бригада (в/ч 40318). Она была создана в 2014 году на базе вооруженных формирований так называемой «ЛНР», в частности в ее состав вошло боевое подразделение «Призрак». После интеграции этих формирований в состав ВС РФ бригада вошла во 2-й армейский корпус, а впоследствии – в состав вновь созданной 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ.