ВСУ ликвидировали российского генерала Груниса 19 15.09.2026, 19:57

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Антон Грунис

Он командовал войсками РФ на Бахмутском направлении.

В России сообщили о смерти генерал-майора вооруженных сил РФ Антона Груниса, который командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой Луганского корпуса. Информацию 15 сентября обнародовал Telegram-канал «Суворовское Братство».

Там отметили, что Грунис был выпускником Казанского суворовского военного училища.

В базе «Миротворец» генерал числится в статусе ликвидированных, а датой его гибели указан сентябрь 2026 года.

Как пишет украинский мониторинговый канал Exilenova+, Грунис непосредственно командовал российскими войсками во время боевых действий против Украины, в частности, на Бахмутском и Константиновском направлениях.

«Мілітарний» отмечает, что формирование, которым командовал генерал, – 4-я мотострелковая бригада (в/ч 40318). Она была создана в 2014 году на базе вооруженных формирований так называемой «ЛНР», в частности в ее состав вошло боевое подразделение «Призрак». После интеграции этих формирований в состав ВС РФ бригада вошла во 2-й армейский корпус, а впоследствии – в состав вновь созданной 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ.

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