В Иране пассажирский самолет начал разваливаться прямо во время полета

В Иране пассажирский самолет начал разваливаться прямо во время полета3
- 15.09.2026, 19:08
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Верхние панели стали отваливаться, падая прямо на пассажиров.
Самолет иранской авиакомпании вернулся в аэропорт вылета из-за проблем на борту. Об этом сообщает Balatarin.
По данным издания, воздушное судно компании Sepehran следовало из Мешхеда в Керманшах. Boeing 737 поднялся в воздух, но во время полета экипаж заметил проблемы с шасси, а также признаки повреждения двигателя.
На кадрах из салона видно, что неисправности наблюдались не только с основными частями самолета. Судя по видео, верхние панели стали отваливаться, падая прямо на пассажиров. Люди сразу же запаниковали.
В результате пилот запросил разрешение на возвращение. Воздушное судно успешно приземлилось в Мешхеде. Из-за этого перекрыли взлетно-посадочную полосу, что сказалось на графике работы аэропорта.