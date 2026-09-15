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«Пишу ему письма и оплачиваю учебу»

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  • 15.09.2026, 19:14
  • 3,456
«Пишу ему письма и оплачиваю учебу»
Иллюстративное фото: Unsplash

Белоруска взяла под опеку мальчика из Уганды.

Уже два месяца Евгения (имя изменено) пишет письма незнакомому мальчику в Уганду и перечисляет ему деньги на обучение. 15-летний Генри мечтает стать врачом, но у его семьи нет денег на образование. Евгения рассказала MOST, почему решила стать опекуном мальчика.

Евгения живет в Польше четыре года. Уже несколько лет она время от времени помогает благотворительным проектам в Африке. Об этой инициативе она узнала от своей коллеги. Та периодически ездит в Африку и помогает местным жителям.

— Как правило, едут туда на несколько месяцев. На донаты покупают кровати африканским семьям. Там частые потопы, и из-за этого мебель всегда приходит в негодность. Кроме того, помогают с лечением, едой, канцелярией.

Раньше Евгения переводила деньги на питание и другие нужды детей, а в этом году впервые взяла под постоянную опеку школьника.

— Моя знакомая сказала, что есть два ребенка из Африки, над которыми нужно взять опеку. Двоих постоянно поддерживать финансово она не могла, но выбирать между ними не хотелось. Выберешь одного, а другой что? Она спросила, не хочу ли я присоединиться к помощи.

Евгения сразу согласилась. Она подписала договор с фондом, который помогает африканским детям. Договор бессрочный. Его можно расторгнуть, если опекун по каким-то причинам не сможет больше помогать подопечному ребенку.

— Главное — сделать это заблаговременно, чтобы не прерывать помощь и обучение ребенка.

В рамках этой помощи опекун должен быть на связи с ребенком, писать ему мотивирующие письма и оплачивать обучение в школе.

— Там школьное образование платное. И не у всех есть возможность учиться. Как правило, позволить себе учебу в школе могут далеко не все. Каждый месяц я пишу ему письма и оплачиваю учебу — по 200 злотых в месяц, — говорит беларуска.

В семье три кровати и два старых матраса

Ближе познакомиться с подопечным Евгения смогла благодаря переписке. Мальчик написал ей свою историю.

15-летний Генри живет в деревне на западе Уганды, вместе с родственниками в деревянном доме. В семье всего три кровати и два старых матраса, которые им приходится делить. Родители зарабатывают случайными подработками и небольшим хозяйством, но этих денег недостаточно для всех нужд большой семьи.

Генри — один из девяти детей. Но двое его братьев умерли: одного сбила машина, второй умер пять лет назад после продолжительной болезни. Не все дети в семье смогли отучиться: кто-то прервал учебу из-за болезни, кто-то из-за бедности. Однажды отцу даже пришлось продать часть земли, чтобы оплатить лечение одного из сыновей.

Один брат поджег дом, другой — угрожал расправой

Когда Генри был маленьким, его старший брат, у которого были серьезные психические проблемы, в отсутствие родителей поджег дом. Мальчик оказался внутри и получил тяжелые ожоги. В больнице он провел больше трех месяцев.

Ситуация в семье оставалась небезопасной: один из старших братьев угрожал Генри расправой. И тогда мама отдала его под опеку дяди, который содержал дом для детей-сирот. Там он провел пять лет. После закрытия этого места мальчик переехал к бабушке и дедушке, а после смерти дедушки его продолжила воспитывать бабушка.

— Генри, несмотря на все это, очень хочет получить образование — отучиться в местной школе, а потом поступить в университет и стать врачом. Его мечта — спасать людей. И я буду счастлива, если мое участие ему в этом поможет, — говорит Евгения.

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