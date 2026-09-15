Гарри Каспаров: Этот режим должен быть уничтожен 5 Гарри Каспаров

15.09.2026, 19:20

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Гарри Каспаров

Задача российской оппозиции сегодня – всеми доступными средствами помогать Украине победить.

В такой войне, в таком чудовищном цивилизационном конфликте, где с одной стороны стоят силы свободы, а с другой – мракобесие и тирания, просто невозможно искать середину. Это война, у которой есть только два исхода – либо победа Путина, либо его поражение. Любая попытка найти промежуточный вариант делает тебя союзником зла.

То же самое относится и к попыткам значительной части российской эмиграции придумать, как «правильно» проголосовать на так называемых российских выборах. Ответ очень простой: никак. Правильного способа не существует, потому что любое добровольное участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи и формой ее легитимизации.

Трудно поверить, что на пятом году войны люди, продолжающие призывать россиян записываться в кремлевскую массовку, этого не понимают. Они прекрасно знают, что никакого влияния на происходящее в России у них нет. Но необходимость постоянно доказывать западным донорам собственную значимость заставляет их продолжать эту нелепую имитацию. Отсюда все эти попытки снова достать из сундука «Умное голосование», «Полдень против Путина», порчу бюллетеней и прочие давно обанкротившиеся технологии.

Меня спрашивают: а что делаете вы? Мы делаем только то, что в наших силах. Но мы, в отличие от тех, кто изображает деятельность в рамках кремлевского сценария, боремся с режимом, а не участвуем в его постановках. Мы четко понимаем, что наше место – в рядах свободного мира, который воюет с путинской Россией – раковой опухолью, угрожающей всей современной цивилизации.

Этот режим должен быть уничтожен, поэтому задача российской оппозиции сегодня – не искать правильный способ участия в путинском спектакле, а всеми доступными средствами помогать Украине победить.

Гарри Каспаров, Facebook

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