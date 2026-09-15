России грозит новый картофельный кризис 10 15.09.2026, 19:16

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Падение урожая оценили в миллион тонн.

Картофельный кризис 2024-25 гг., когда урожай сократился на 20%, цены взлетели рекордно за 20 лет, а Россия, чтобы избежать дефицита, начала масштабный импорт, в том числе из Китая и Монголии, может повториться в ближайшие месяцы, передает The Moscow Times.

Площади, засеянные картофелем промышленного выращивания, в этом году сократились до 18-летнего минимума — 277,8 тысячи га, пишут аналитики «АБ-Центра». По их прогнозу, урожай картофеля в этом году с прошлогодних 8,5 млн тонн сократится до 7,5 млн тонн, то есть примерно на 12%. А это на 0,5-1 млн тонн меньше потребления, которое Картофельный союз оценивает в 8-8,5 млн тонн ежегодно.

В этом году снизились как площади, засеянные картофелем, так и урожайность, подчеркивает «АБ-Центр». В результате тренды текущего сельхозгода на оптовом рынке «полностью повторяют тенденции 2024/2025 сельхозгода», считают эксперты. Тогда урожай картофеля в России падал до 7,3 млн тонн, рост цен достигал 173%, а дефицит картошки был вынужден признать Владимир Путин.

Картофель уже заметно дорожает на полках супермаркетов: на конец августа его стоимость увеличилась на 35% год к году — 59,1 рубля за кг, а цены в опте подскочили на 33% в годовом выражении. Как правило, импорт картофеля в России активизируется в феврале, когда исчерпываются запасы собранного урожая, но в этом году закупки за рубежом, скорее всего, придется начинать на месяц раньше, пишет «АБ-Центр».

Вместе с картофелем стремительно растут в цене другие овощи «борщевого набора»: капуста — на 35,2% год к году, лук — на 27,2%, свекла — на 20,4%, морковь — на 17,7%. Это в 3-6 раз выше общей инфляции, которую Росстат оценивает в 6%.

Цены на овощи отражают накопленный рост издержек, отмечает председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов: резко подорожало топливо и горюче-смазочные материалы, стали дороже семена, удобрения и хранение урожая, выросли затраты на перевозки, особенно до крупных мегаполисов, куда овощи нужно транспортировать из южных регионов.

Ценники на полках супермаркетов разгоняет в том числе топливный кризис: накопленный рост цен на бензин с начала года уже превышает 20%, и «этот фактор постепенно начинает сильнее влиять на себестоимость перевозок и других товаров», отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

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