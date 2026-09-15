В Таганроге четвертый день не могут потушить пожар после атаки дронов 6 15.09.2026, 19:31

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Фото: Reuters

Жители пожаловались на смог.

Жители Таганрога Ростовской области сообщили, что город накрыл смог от пожара после атаки украинских беспилотников, который тушат с 12 сентября. «Уже 4 день горит магазин и вся вонь, химия и продукты горения идут прямо на город! В одном районе отключили всю воду для тушения, но это не помогает… У нас тут скоро онкология полезет на каждом», — пожаловались жители «Осторожно, новости».

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила, что на одном из пострадавших в субботу объектов все еще продолжается пожар. По ее словам, в городе ведется постоянный мониторинг воздуха, и «превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали». При этом в комментариях Камбуловой пишут, что «очень трудно дышать жителям переулков, прилегающих к Мариупольскому шоссе», и жалуются на «черное небо».

В Таганроге продолжает гореть военный аэродром «Таганрог-Центральный», установила Astra на основе анализа видео очевидцев. На объекте базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк. Также рядом находится 325-й авиаремонтный завод, который ремонтирует транспортные самолеты и комплектующие к ним.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявляли о поражении в Таганроге двух складов хранения БПЛА, объекта по производству FPV-дронов, зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С2», резервуара с горюче-смазочными материалами и РЛС П-18 «Терек». Местные власти сообщали о повреждении 16 коммерческих объектов, пяти автомобилей и стадиона «Авангард».

В ночь на 15 сентября Таганрог вновь подвергся атаке беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о «множественных последствиях на земле» и нескольких возгораниях. По его данным, повреждения получили два многоквартирных и три частных дома, учебное заведение, коммерческие здания, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и логистический центр Ozon. В городе ввели режим ЧС и ограничили движение общественного транспорта. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В Генштабе ВСУ заявили о поражении территории предприятия «Атлант Аэро», которое выпускает ударно-разведывательные дроны типа «Молния» и комплектующие для беспилотников «Орион». Там подчеркнули, что завод обеспечивает потребности российской армии на войне против Украины.

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