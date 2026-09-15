В турецкой школе одновременно учатся 27 пар близнецов 1 15.09.2026, 19:38

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Фото: Haber 7

Учителя признаются, что иногда путают похожих друг на друга детей.

В средней школе Makbule Süleyman Alkan в турецком Измире одновременно учатся сразу 27 пар близнецов, пишет Haber7.

Школа работает в районе Буджа с 2003 года и насчитывает около 1600 учеников. В этом году здесь учится одна пара близнецов в подготовительной группе, по четыре пары в шестых и седьмых классах, а также по девять пар в пятых и восьмых классах.

Фото: Haber 7

Директор школы Хасан Басри Караоглу рассказал, что учреждение уже получило неофициальное прозвище «Школа близнецов». По его словам, многие родители выбирают именно ее. Учителя признаются, что первое время иногда путают похожих друг на друга детей, однако затем учатся различать их по прическам, одежде, характеру и способностям.

Фото: Haber 7

Фото: Haber 7

Сами школьники относятся к необычной ситуации по-разному. Некоторые близнецы говорят, что им нравится постоянно иметь рядом поддержку, другие признаются, что не любят, когда окружающие их путают.

Фото: Haber 7

Фото: Haber 7

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