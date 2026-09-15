Лукашенко «включил дурака» на встрече с Коулом 21 15.09.2026, 21:08

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Александр Лукашенко и Джон Коул

Фото: AP

Диктатор заявил, что в Беларуси «нет никаких политзаключенных».

В Беларуси «нет никаких политзаключенных», заявил диктатор Александр Лукашенко в ходе встречи со спецпосланником США Джоном Коулом. Его слова приводит БелТА.

«Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве», — цинично заявил узурпатор.

Лукашенко назвал заявления о том, что после освобождения политзаключенных на их место отправляют в два раза больше людей, «абсолютной неправдой».

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