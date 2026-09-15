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NYT: В Кыргызстане начался экономический бум на фоне санкций против России

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  • 15.09.2026, 20:48
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NYT: В Кыргызстане начался экономический бум на фоне санкций против России

Экономика страны выросла на 11% в прошлом году.

Экономика Кыргызстана выросла на 11% в прошлом году, чему, по данным Азиатского банка развития, в значительной степени способствовал реэкспорт товаров в Россию на фоне западных санкций. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на кыргызских чиновников, предпринимателей и экономистов.

За последние четыре года на реэкспорт, по данным, которые приводит газета, пришлось 30–40% экономического роста страны. Через Кыргызстан в Россию поступали автомобили, электроника и оборудование, в том числе потенциально двойного назначения, пишет NYT. Росту также способствовали высокие цены на золото, развитие финансового и криптовалютного секторов и увеличение государственных расходов на строительство.

В Бишкеке экономический подъем сопровождается масштабным строительством — там обновляются дороги, аэропорты и другие объекты инфраструктуры, отмечает газета. «Есть ощущение, что экономика выросла, — это как волна, и ты хочешь на ней прокатиться», — сказал предприниматель Чингиз Алканов, который строит логистический хаб под Бишкеком. При этом глава застройщика Royal Tower Мирлан Акжигитов предупредил: «Это не будет продолжаться вечно. Сейчас мы как на вершине горы».

Кыргызские власти связывают рост не только с реэкспортом. Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев заявил, что страна увеличила налоговые поступления и таможенные сборы, а государственные инвестиции в основной капитал с 2021 года выросли в 16 раз. «Сейчас наш единственный путь — рост. Мы планируем расти непрерывно в течение следующего десятилетия», — сказал Касымалиев.

При этом, отмечает NYT, Кыргызстан сталкивается с давлением со стороны Запада. Западные страны вводят санкции против кыргызских организаций, связанных с поставками товаров в Россию. Экспорт из ЕС в Кыргызстан достиг около $2,5 млрд в прошлом году — в восемь раз больше уровня 2021 года, хотя ниже пика 2023-го в $3,1 млрд, пишет газета.

Касымалиев заявил, что кыргызские власти контролируют товары, попавшие под санкционные ограничения ЕС, США и Великобритании. По его словам, некоторые поставщики сообщали о поставках в Кыргызстан лишь «на бумаге». «Иногда возникает ощущение, что их главная цель — совершить продажу, а потом обвинить Крыгызстан», — сказал премьер.

Одновременно рост сопровождается повышением цен и риском перегрева экономики, на который указывал Международный валютный фонд (МВФ), уточняет NYT: так, инфляция в Кыргызстане держится на уровне около 11%. Экономист Азамат Акенев счел, что выгоды от роста получают прежде всего представители финансового, строительного и логистического секторов, а также люди, близкие к власти. «В стране появились новые богатые люди — те, кто близок к власти», — сказал он.

Еще в конце февраля Евросоюз потребовал от властей Кыргызстана ужесточить контроль за экспортом европейских товаров в Россию, поскольку она стала каналом для поставок оборудования, запрещенного в рамках санкций против Москвы, писал Reuters.

В апреле ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций. В него, среди прочего, вошли ограничения против Кыргызстана. Евросоюз запретил экспорт в Кыргызстан станков с числовым программным управлением из-за опасений их реэкспорта. Также ЕС ввел запрет на проведение транзакций с четырьмя банками в Кыргызстане, Лаосе и Азербайджане за содействие России.

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