Роналду хочет купить клуб, за который выступает 3 15.09.2026, 20:17

2,834

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Звездный нападающий готов заплатить не менее 92 миллионов евро.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может стать совладельцем саудовского клуба, за который выступает. Об этом сообщает издание DAZN Portugal.

По информации источника, 41-летний футболист и еще четыре инвестора готовят предложение о покупке. Каждая сторона планирует внести инвестицию в размере не менее 92 миллионов евро.

Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с декабря 2022 года. За это время он довел число голов за карьеру до 979. Футболист также удерживает мировой рекорд по количеству голов за национальные сборные. На счету 41-летнего португальца 146 голов в 233 матчах с момента дебюта в 2003 году.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com