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Роналду хочет купить клуб, за который выступает

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  • 15.09.2026, 20:17
  • 2,834
Роналду хочет купить клуб, за который выступает
Криштиану Роналду
Фото: Getty Images

Звездный нападающий готов заплатить не менее 92 миллионов евро.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может стать совладельцем саудовского клуба, за который выступает. Об этом сообщает издание DAZN Portugal.

По информации источника, 41-летний футболист и еще четыре инвестора готовят предложение о покупке. Каждая сторона планирует внести инвестицию в размере не менее 92 миллионов евро.

Роналду защищает цвета «Аль-Насра» с декабря 2022 года. За это время он довел число голов за карьеру до 979. Футболист также удерживает мировой рекорд по количеству голов за национальные сборные. На счету 41-летнего португальца 146 голов в 233 матчах с момента дебюта в 2003 году.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

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