США и Оман обсудили урегулирование конфликта на Ближнем Востоке 3 15.09.2026, 20:12

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Марко Рубио

Рубио провел разговор с главой МИД Омана.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны обсудили способы деэскалации напряженности в регионе. Об этом сообщает Oman News Agency.

Марко Рубио и Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили создание условий для дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, отмечает агентство.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля, после срыва мирного соглашения Ирана и США. Стороны возобновили удары по объектам друг друга. США ввели морскую блокаду иранских портов, а Иран объявил о закрытии Ормузского пролива.

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