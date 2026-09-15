HBO выбрала актеров на ключевые роли во втором сезоне сериала «Гарри Поттер» 5 15.09.2026, 20:07

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Фото: variety.com

Премьера сериала запланирована на Рождество.

Американский телеканал HBO определился с актерами, которые исполнят роли отца семейства Уизли, Плаксы Миртл и надоедливого студента-фотографа Колина Криви во втором сезоне сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание Variety.

В фильмах о Гарри Поттере указанные роли достались Марку Уильямсу, Ширли Хендерсон и Хью Митчеллу соответственно.

По информации Variety, Рейф Сполл присоединится к сериалу в роли Артура Уизли, Молли Хьюитт-Ричардс — в роли Плаксы Миртл, а Джаспер Эмброуз — в роли Колина Криви.

Премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на Рождество 2026 года. В проекте заняты: Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл), Паапа Эссьеду (Северус Снейп) и другие.

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