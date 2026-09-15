В Беларуси нашли ранее неизвестный науке организм 10 15.09.2026, 20:37

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Иллюстративное фото: Wikipedia

Изучением загадочного экземпляра занимались специалисты из трех стран.

На территории Национального парка «Нарочанский» ученые сделали необычное открытие – обнаружили организм, который оказался новым для науки видом. Об этом сообщили в Институте экспериментальной ботаники НАН Беларуси.

Любопытный экземпляр попался специалистам лаборатории микологии неподалеку от деревни Ольшево в Минской области.

Там на гнилой древесине обычной ели обосновался ранее неизвестный науке вид миксомицета, или слизевика.

Миксомицет – довольно необычный грибоподобный организм. Он имеет некоторые признаки и грибов, и животных, но при этом не относится ни к тем, ни к другим.

А одна из самых интересных его особенностей – способность двигаться. На определенной стадии развития слизевик может медленно «ползти» по поверхности в поисках пищи.

Определить, что ученые имеют дело с ранее не описанным видом, помогло детальное исследование. К работе подключилась международная команда специалистов из Беларуси, Германии и Норвегии.

Организм изучили с помощью световой и сканирующей электронной микроскопии, а также провели генетические исследования. В частности, ученые проследили его филогенетические связи или, проще говоря, сравнили с ближайшими «родственниками».

В итоге новому виду дали название Lycogala umbrinum. Его уже зарегистрировали в международной базе MycoBank под номером 857829.

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