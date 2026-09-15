Арину Соболенко оштрафовали в Нью-Йорке на $7500

Арину Соболенко оштрафовали в Нью-Йорке на $750030
- 15.09.2026, 21:22
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За неспортивное поведение.
Белорусскую теннисистку Арину Соболенко оштрафовали за неспортивное поведение во время финала US Open-2026 в Нью-Йорке. От призовых отняли 7500 долларов.
Пик ее фейерверка эмоций на US Open пришелся на финал. А точнее – на минуту после поражения от Елены Рыбакиной. Проиграв, Соболенко села на скамейку и мощно врезала ракеткой по корту.
Счетчик теннисного кодекса отсчитал максимально возможный в этом случае штраф за ненадлежащее обращение с ракеткой – 7500 долларов.